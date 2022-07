Napoli, Giuntoli: «Kim, lo seguiamo come altri. E su Dybala...»

Le parole di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, in conferenza stampa: «Dybala? Ci abbiamo parlato, ma abbiamo capito non era un’opportunità»

Cristiano Giuntoli si presenta davanti ai microfoni della conferenza stampa di fine ritiro per il Napoli. Di seguito le sue parole.

KIM – «É un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso, su tutti».

DYBALA – «Sono passati dieci giorni da quando vi ho parlato di opportunità. Col passare del tempo pensavamo potesse essere un’opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti e non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e probabilmente l’ha capito anche lui, che noi non lo siamo per lui».

KOULIBALY – «Per noi era incedibile. Vi dissi anche che siamo stati 1-2 mesi a parlarci tutti i giorni, provando in tutti i modi a convincerlo. Gli abbiamo fatto un’offerta altissima per i tempi nostri. Noi vogliamo tornare ad essere una società virtuosa, che per la città deve essere un orgoglio perché è segno di grande progetto e di longevità. Volevamo in tutti i modi trattenerlo. L’altra volta vi dissi che aveva preso tempo, ma ho fatto un’omissione: ci aveva già detto che non voleva rimanere, ma io ho provato fino alla fine a difenderlo, a coccolarlo, ci abbiamo provato fino alla fine a trattenerlo ma non è stato possibile. Siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti, abbiamo una squadra forte, di giovani molto bravi, e siamo fiduciosi per il futuro. Ci abbiamo parlato due mesi di fila per provare a convincerlo in tutti i modi, gli abbiamo prospettato anche un futuro da dirigente, ma non è stato possibile. L’altra volta vi ho detto che lui ci stava pensando, invece aveva già deciso di non restare».

NUOVO CICLO – «É l’ottavo anno che ci sono e si parla da tempo di cicli nuovi. Ci sono stati, ci sono stati rinnovamenti forti, ma la squadra è rimasta sempre ad ottimi livelli. Per cui non siamo preoccupati, siamo fiduciosi».

SPALLETTI – «Ci sono troppe situazioni di mercato aperte, vogliamo dare un’informazione corretta e vogliamo che il mister pensi al campo. Il mister vuole fare il 4-3-3, è stato chiaro. Dybala se era un’opportunità potevamo prenderla, ma voleva dire tatticamente snaturare l’idea del mister e ciò che abbiamo in testa noi. Quindi noi non ci stiamo pensando. Ma il mercato riserva opportunità, siamo pronti a valutare e leggere le situazioni che ci possono venire addosso. Abbiamo sei centrocampisti tutti di gran livello e collaudati. Se non dovesse uscire un big non entrerà nessuno».

SOGNO SCUDETTO – «É un sogno e bisogna sempre cullarlo, puntare al massimo è importante in ogni ambito lavorativo. Noi crediamo di avere una squadra di valore, da completare con un portiere dello stesso livello di Meret e con un calciatore di grande livello al posto di Koulibaly. Per il resto abbiamo una squadra competitiva, di ragazzi che faranno parlare di sé presto».

GAETANO – «Il mister sta valutando, sia lui che Zerbin. Lasciamolo valutare e prenderemo decisioni per il bene del ragazzo e del club».

MERTENS – «Ha un rapporto diretto con il presidente. Ci ha parlato lui in passato, poi ciò che succederà in futuro non si può sapere. Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri».

FABIAN RUIZ – «Stiamo parlando con il suo entourage un paio di volte a settimana, in maniera molto serena. Il ragazzo è sereno, cuole valutare le opportunità di mercato e noi con lui stiamo valutando il da farsi. E’ un calciatore a cui teniamo e anche lui vogliamo tenerlo in tutti i modi. Per i calciatori in scadenza la volontà del diretto interessato è molto importante».

RINNOVO MERET – «Abbiamo un accordo, si stanno mandando i documenti gli avvocati e firmerà a breve».

OSIMHEN E BAYERN MONACO – «Non abbiamo ricevuto notizie in tal caso, non posso essere d’aiuto».

OFFERTE PER LOZANO – «No, non sono arrivate offerte e siamo contenti di averlo tra noi. L’anno scorso è stata un’annata tribolata per i tanti infortuni, siamo contenti di averlo con noi».

DE LAURENTIIS – «É arrivato pochi giorni fa e lo vedo sempre molto coinvolto in tante situazioni perché è un presidente che vuole vivere tutto di persona, è dietro a tantissime situazioni, oltre al calcio. E’ uscito pochissimo dall’albergo perché aveva molto da fare, ma so che è uscito qualche volta».

TIFOSI – «Mah, un periodo complicato, direi un periodo di rinnovamento. Il tifoso deve avere fiducia in una società che negli ultimi quattordici anni ha fatto nove anni di Champions League. La famiglia De Laurentiis ha credito per essere applaudita. Quando veniamo da annate difficili, come quella post-Covid, come le famiglie dobbiamo rimettere a posto tante cose. Lo stiamo facendo, cercando di migliorare la parte tecnica, senza toccarla molto. Cerchiamo di prendere calciatori di gran valore che un giorno faranno le fortune del Napoli. Ci vorrà ovviamente un po’ di tempo. Io proverò sempre a fare il massimo, a combattere per l’azienda, per il bene del club, per il bene dei tifosi».

SIMEONE – «Se ci fosse l’opportunità sicuramente ci butteremo addosso. Al momento non vedo quest’opportunità, ma il mercato è lungo e può riservarci sempre belle notizie».

PETAGNA E OUNAS – «Abbiamo calciatori bravi che hanno avuto meno spazio negli ultimi anni e non vogliamo tenere calciatori che non hanno tanta voglia di restare al Napoli. Se avranno richieste siamo aperti, ma ovviamente anche le entrate sono subordinate alle uscite».

POLITANO – «Non è mai stato messo in discussione. Se qualcuno vuole andar via, non ha più desiderio di restare al Napoli, e questo non è Politano, noi siamo pronti ad ascoltare e siamo aperti a tutto se hanno delle offerte. Siamo molto contenti che il trend sembri questo, mai messo in discussione Politano».