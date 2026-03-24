Hojlund parla del Napoli: «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito ma io non ho mai mollato»

Hojlund sul Napoli: «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito ma io non ho mai mollato»

Rasmus Hojlund non nasconde la propria gratitudine verso il Napoli, club con cui ha ritrovato serenità e fiducia dopo i mesi complicati vissuti al Manchester United. Il danese, protagonista di un primo anno in azzurro in netta crescita, ha raccontato le sue sensazioni e il percorso di rinascita nell’intervista concessa all’emittente danese TV2:

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PAROLE – «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto. Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto, perché sto lavorando e segnando molto di più»

MANCHESTER UNITED – «Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester United non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Sono cresciuto di più»

–DANIMARCA «Sono convinto che alla fine riusciremo a qualificarci. La Macedonia è una buona squadra, ma detto col massimo rispetto, puntiamo a batterli per non sprecare quest’occasione. Non stiamo giocando contro Francia o Germania».