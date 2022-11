Napoli, il programma durante la sosta: tutti i dettagli

Napoli, ecco i dettagli sul programma degli azzurri durante la lunga sosta dovuta al Mondiale: cosa farà la squadra

Il calendario degli impegni del Napoli si sta facendo davvero fitto. Il tecnico Luciano Spalletti non vuole farsi trovare impreparato per il prossimo match del 4 gennaio. I dettagli del programma riportati dal Corriere dello Sport.

NAPOLI- I calciatori non convocati per il Mondiale si ritroveranno già questo mercoledì a Castel Volturno per una prima sgambata. Poi il gruppo partirà per la Turchia, dove rimarrà fino al 12 dicembre, svolgendo almeno due amichevoli ad Antalya. Al rientro in Italia ci sarà una nuova amichevole, con il Villarreal, e un’altra della quale ancora non si conoscono avversaria e location. Quindi Inter-Napoli il 4 gennaio alle 20.45 al Meazza.