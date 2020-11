Napoli in campo per il Milan: terapie e palestra per Osimhen

Il Napoli ha diramato il report ufficiale dell’allenamento alla vigilia del match contro il Milan: terapie e palestra per Osimhen

«Seduta pomeridiana per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma domani al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità. Di seguito partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura con situazioni di gioco da calci piazzati. Terapie e lavoro in palestra per Osimhen».