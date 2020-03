Napoli Inter, difesa a quattro per fare spazio ad Eriksen

Napoli Inter, si avvicina la semifinale di Coppa Italia. Eriksen scalda i motori e può partire dal 1′, possibile la difesa a quattro

E difesa a quattro sia. L’Inter di Antonio Conte vuole ripartire immediatamente per poter misurare le proprie ambizioni, ma il tecnico nerazzurro dovrà assolutamente considerare Christian Eriksen, acquisto top di gennaio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero scendere in campo con la difesa a quattro, in modo tale da far spazio al danese. La duttilità dell’ex Tottenham può essere una risorsa in più in vista dei prossimi impegni.