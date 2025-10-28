Napoli Inter, spunta l’audio della Refcam di Mariani sul rigore contestato: quella frase ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri! I dettagli

Napoli Inter, l’audio della Refcam di Mariani sul rigore fa discutere: emergono nuovi dettagli sull’episodio contestato

Non si placano le polemiche arbitrali seguite a Napoli-Inter. A tre giorni dalla sfida del Maradona, il rigore concesso alla squadra di Antonio Conte nel primo tempo continua a far discutere e ad alimentare la rabbia dell’ambiente nerazzurro. L’episodio – il contatto in area tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo – ha spezzato l’equilibrio del match e scatenato un’ondata di critiche nei confronti dell’arbitro Maurizio Mariani e della sua squadra.

La Ref CAM getta nuova luce

A riaccendere il dibattito è la Ref CAM, la telecamera indossata dall’arbitro, le cui immagini sono state diffuse dalla Lega Serie A su YouTube. Il video conferma che Mariani, ben posizionato e vicino all’azione, aveva inizialmente giudicato correttamente il contatto come lieve e probabilmente cercato da Di Lorenzo, lasciando proseguire il gioco.

Ma le riprese rivelano anche un dettaglio cruciale: nelle cuffie dell’arbitro si sente chiaramente l’intervento del primo assistente, Daniele Bindoni, che segnala il contatto e la possibilità del penalty. A quel punto, nonostante la sua valutazione iniziale, Mariani chiede: “Sei sicuro?”. Alla risposta affermativa, dopo otto secondi di esitazione, cambia idea e assegna il rigore, poi trasformato da Kevin De Bruyne.

Un dietrofront che lascia trasparire incertezza e pressione esterna, alimentando ulteriormente i dubbi sulla gestione dell’episodio e sulle conseguenze che ha avuto sulla gara della squadra di Cristian Chivu. L’AIA, intanto, ha già annunciato provvedimenti nei confronti della terna arbitrale.

