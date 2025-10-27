Napoli Inter, è vero e proprio boom di ascolti su DAZN. I dati non lasciano alcun dubbio - Calcio News 24

Napoli Inter guida gli ascolti di DAZN: oltre 1,5 milioni di spettatori. La situazione

La Serie A continua a confermarsi tra gli eventi sportivi più seguiti in Italia, e DAZN registra ancora numeri di tutto rispetto. L’ottava giornata di campionato EniLive ha infatti totalizzato un pubblico complessivo di 5.877.106 spettatori, con una media cumulata per i primi otto turni che si mantiene stabile sui 5,4 milioni, in linea con i risultati della stagione 2022/23.

Tra le partite che hanno catalizzato maggiormente l’attenzione degli appassionati, spicca il match Napoli Inter. La sfida tra le due squadre più in forma del campionato ha superato il milione e mezzo di spettatori, confermandosi come uno degli eventi sportivi più seguiti del weekend. L’interesse per Napoli Inter dimostra non solo l’attrattiva delle due compagini, ma anche il fascino di una sfida che mette in campo stile di gioco, qualità tecnica e punti pesanti in classifica.

Nonostante Napoli Inter abbia fatto registrare i numeri più alti, anche altri incontri hanno ottenuto risultati significativi. Milan-Pisa ha raggiunto 590.935 spettatori, mentre Parma-Como ha totalizzato 120.530 presenze sulla piattaforma. Lazio-Juventus, altra partita di grande richiamo, ha invece raccolto 1.480.100 spettatori, mostrando come la combinazione di squadre storiche e big match continui a catturare l’attenzione del pubblico.

Alcune sfide hanno avuto numeri più contenuti, come Udinese-Lecce con 62.107 spettatori e Verona-Cagliari con 66.220, ma la media complessiva rimane solida, consolidando DAZN come piattaforma di riferimento per gli appassionati di calcio in Italia. Questi dati confermano come il campionato di Serie A generi un seguito costante e ampio, sia tra tifosi delle grandi squadre sia tra appassionati di calcio in generale.

Il grande successo di Napoli Inter va letto anche in chiave di spettacolo e competitività. La sfida ha rappresentato un vero test per entrambe le squadre, con grande intensità, tattica curata e giocatori di altissimo livello, fattori che hanno contribuito a catturare l’interesse di un pubblico vastissimo.

In conclusione, i numeri di DAZN sottolineano il ruolo centrale che la piattaforma ricopre nella fruizione della Serie A, con Napoli Inter a guidare la classifica degli ascolti e a dimostrare quanto le grandi sfide siano in grado di attrarre spettatori, confermando l’appeal del massimo campionato italiano.

