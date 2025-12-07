Napoli Juve, parla Conte: «Complimenti solo ai giocatori, c’è da ringraziarli. In un momento di grande difficoltà...»

Dopo il successo del Napoli contro la Juventus al Maradona, Antonio Conte ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN

Antonio Conte, dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus, ha parlato a DAZN sottolineando l’orgoglio per i suoi giocatori che, nonostante le difficoltà numeriche, stanno dando risposte straordinarie e mostrando grande responsabilità.

COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – «Complimenti solo ai giocatori, c’è da ringraziarli. In un momento di grande difficoltà a livello numerico stiamo facendo cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente con grande personalità e senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi. Questo mi riempie d’orgoglio. Sentono quello che stiamo facendo e hanno capito il momento particolare. Stanno dando risposte incredibili».

MCTOMINAY ACCIACCATO – «Scott come tutti gli altri stanno facendo un qualcosa di importante, di straordinario a livello di presa di coscienza della situazione. Questo lo si vede in tutti i ragazzi. Anche Elmas ha fatto una grande prestazione, era la prima volta che giocava lì in mezzo al campo. È difficile trovare parole per questi ragazzi. Noi abbiamo giocato con Atalanta, Roma e Juventus, squadre molto forti, in una situazione di grande emergenza che continua. Rimango sbalordito dall’energia che stanno mettendo i ragazzi. Ora c’è da riposare, ci sono due giorni e poi prepareremo la gara col Benfica. Un po’ più alla lavagna col Benfica»

LETTURA DELLE DIVERSE FASI DELLA PARTITA – «Ogni partita ha diverse fasi. Noi se possiamo andare a pressare molto alto lo dobbiamo fare. Così eviti che si perdano i punti di riferimento. Difendere correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi. Abbiamo subito due tiri, il gol e quello di Zhegrova alla fine. Abbiamo giocato con grande energia e rigore tattico, anche con giocate importanti che prepariamo durante la settimana».

