Napoli Juventus: le chiavi tattiche della partita

Gattuso sta modificando lo stile tattico del Napoli. Ciò si vede anche dalla struttura della fase difensiva

Seppur tra alti e bassi, in queste settimane si è vista l’impronta tattica che Gattuso sta cercando di dare al Napoli. Per larghe fasi del match di campionato contro la Lazio, per esempio, i partenopei si sono difesi con un blocco molto basso, in cui la priorità era minimizzare i rischi.

Un esempio nella slide sopra, in cui Insigne fa praticamente il quinto di un Napoli schiacciato all’indietro. La Juventus quindi affronterà una squadra che sta tentando di utilizzare una fase difensiva più prudente rispetto al passato.