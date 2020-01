Napoli-Juventus, pioggia di fischi per Sarri e Higuain alla lettura delle formazioni

Come era lecito attendersi c’è stata una pioggia di fischi per Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri alla lettura delle formazioni

(Da Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Non è stata un’accoglienza calorosa, quella dei tifosi del Napoli per Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. Il tecnico è alla prima apparizione al San Paolo da avversario, mentre l’argentino ha già giocato – e segnato – altre volte. I tifosi del Napoli non hanno perdonato i tradimenti, e alla lettura delle formazioni da parte dello speaker, hanno fischiato sonoramente i due calciatori.