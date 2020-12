Napoli, Koulibaly: «Una sconfitta che ci fa male»

Kalidou Koulibaly ha parlato al termine di Inter-Napoli

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Napoli; partita terminata 1-0 per i nerazzurri.

SCONFITTA – «È una sconfitta che ci fa male. Abbiamo fatto vedere le cose giuste, peccato per quel rigore. Quando eravamo in dieci abbiamo alzato ulteriormente il nostro livello».

ESPULSIONE INSIGNE – «In campo si dicono tante cose. Secondo me non ha detto nulla di importante. Ci dispiace, perché abbiamo perso un grande giocatore in almeno una partita. Speriamo che non avrà una lunga squalifica».

SCUDETTO – «Noi lavoriamo per fare più punti possibili. Dobbiamo essere consapevoli che la strada è lunga e dobbiamo vincere anche le partite contro le squadre che ci sono davanti. Contro la Lazio sarà un test importante per la nostra mentalità».