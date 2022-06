Napoli, l'agente di Demme: «Valencia? Non c'è nulla, ma...»

L’agente del centrocampista del Napoli Diego Demme ha parlato delle voci di mercato che accostano il suo assistito al Valencia

Marco Buselli, agente di Diego Demme, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle voci di mercato che circolano attorno al centrocampista azzurro.

DEMME-NAPOLI – «Diego vive le situazioni del calcio in maniera molto equilibrata. Non so se quell’infortunio a inizio anno ha inciso sulle gerarchie mentali di mister Spalletti, ma evidentemente sì. Lui poi dopo si è sempre messo a disposizione e ha fatto il suo. A Napoli c’è un tecnico che ha le idee molto chiare e sa benissimo come disporre i calciatori. Se dovessi esprimere un mio pensiero, lo vedrei bene di fianco a Fabian ma io sono l’ultimo arrivato (ride ndr.), Spalletti sa molto meglio di me».

VALENCIA – «Se ho avuto contatti? Queste sono cose che succedono a mercato aperto. Gattuso ha dimostrato che Diego era un giocatore a cui teneva, poi viene nominato come guida tecnica del Valencia ed è normale che si faccia tale associazione ma a dire il vero non c’è stato nulla. Se arrivasse la telefonata di Gattuso? Sicuramente Diego sarebbe felicissimo. Sul fatto che ci sia stima reciproca è certo, ma da qui a dire che ci sia in piedi una trattativa… è un’altra cosa».