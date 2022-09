Napoli, le condizioni di Osimhen, Lozano e Demme

Le condizioni di forma di Osimhen, Lozano e Demme in vista della sfida tra il Napoli e il Liverpool di mercoledì

Il Napoli si prepara in vista della sfida contro il Liverpool di Klopp. Per Spalletti decisivo avere a disposizione tutti gli effettivi al massimo della forma. Il club ha pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Osimhen, Lozano e Demme.

«Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Lozano in mattinata si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in seguito a un risentimento accusato nel finale di Lazio-Napoli».