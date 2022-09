Champions League, il ruolino negativo di Klopp a Napoli

Il Napoli si prepara a ricevere il Liverpool di Klopp, che in tre confronti al San Paolo non ha mai vinto contro gli azzurri

Il Napoli si prepara ad accogliere il Liverpool allo stadio Maradona. Per gli inglesi una partita da non sbagliare, soprattutto dopo il pessimo avvio in Premier.

Alla vigilia della gara, il Napoli può contare su una statistica importante: il tecnico dei Reds, Klopp, su tre incontri con il Napoli al vecchio San Paolo, non ha mai battuto i partenopei: tre confronti e tre sconfitte, due con il Liverpool e una con il Borussia Dortmund.