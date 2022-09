Napoli Liverpool, la spinta del Maradona per il ritorno in Champions League

Questa sera il Napoli tornerà in Champions League dove affronterà il Liverpool, la spinta per Spalletti arriverà dal Maradona

Saranno 55 mila i tifosi azzurri presenti allo stadio e pronti a spingere la squadra contro una corazzata. Il Maradona è pronto a far risuonare la musichetta delle notti Europee e il dodicesimo può essere davvero un uomo in più in campo che può aiutare i ragazzi di Spalletti. Lo scrive il Corriere dello Sport.