Napoli, Osimhen freme per affrontare il Liverpool: stamattina provino decisivo

L’infortunio di Osimhen non dovrebbe preoccupare in vista del Liverpool: questa mattina provino decisivo per l’attaccante del Napoli

In vista del big match di Champions League di questa sera contro il Liverpool, il Napoli è col fiato sospeso per le condizioni di Victor Osimhen. Ma come riportato dal Corriere dello Sport, per il nigeriano non dovrebbe essere nulla di preoccupante e dovrebbe essere regolarmente in campo contro i Reds.

L’attaccante freme per giocare contro il Liverpool e non vedrebbe l’ora di scendere in campo. Stamattina svolgerà un provino decisivo, ma non dovrebbero esserci problemi per lui.