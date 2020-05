Napoli, Llorente: l’incredibile dato sui colpi di testa

Llorente è un jolly utile per il Napoli soprattutto nel gioco aereo. Lo spagnolo ha numeri da record nei colpi di testa

Llorente è un giocatore che svetta soprattutto per gli stacchi aerei. In merito, ha un dato incredibile in Serie A. Si tratta infatti del calciatore che fin qui ha effettuato più tiri tramite colpi di testa: ben 24, solo Dzeko ha fatto meglio.

L’aspetto incredibile consiste nei minuti giocati dallo spagnolo. Nel campionato del Napoli, Llorente è sceso in campo solo 494′. Dzeko, e i giocatori subito alle spalle dell’ex Juve, superano tutti i 2000′. Ciò vuol dire che Llorente conclude di testa con una frequenza impressionante: la media è infatti di 4.4 tiri ogni 90′.