Napoli, Manna ammette: «Allisson Santon ci piace, vediamo che succede. Sterling? Non è un segreto che…»

31 minuti ago

Napoli, Manna ammette: «Allisson Santon ci piace, vediamo che succede. Sterling? Non è un segreto che…». Le parole del ds dei partenopei

Nel pre-partita di Champions contro il Chelsea, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha raffreddato la pista Raheem Sterling, ritenuto un’operazione complessa per costi e inattività. Conferme invece per Alisson Santos: l’esterno offensivo dello Sporting Lisbona piace molto alla dirigenza partenopea, con sviluppi attesi nei prossimi giorni. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Sterling è un calciatore forte, ma non gioca da tanto tempo. Abbiamo parlato con lui in estate, non è un segreto. In questo momento la vedo difficile, ha aspettative economiche importanti. Alisson Santos dello Sporting ci piace, ha qualità e spunto. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Credo sia rispettoso non dire altro, visto che si gioca una gara importante questa sera. Vediamo cosa accade nei prossimi giorni».

