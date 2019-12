Napoli, Mario Rui: «Ancelotti? Ci ha detto di pensare solo alla partita»

Mario Rui ha parlato dell’importanza della gara contro il Genk e del possibile addio di Ancelotti al Napoli

Mario Rui, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Genk, ha commentato le voci sul probabile divorzio tra il club partenopeo e mister Ancelotti.

«Ancelotti in partenza? Non è una situazione positiva ma vogliamo cambiare quello che sta succedendo, cercheremo di pensare alla partita e a fare buon calcio, come eravamo abituati. Prima di venire allo stadio abbiamo parlato con Ancelotti, ci ha detto di pensare esclusivamente alla gara di Champions».