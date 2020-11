Napoli, Mario Rui e Ghoulam in tribuna: il precedente con Lozano fa ben sperare

Gennaro Gattuso ha mandato in tribuna Mario Rui e Ghoulam contro il Bologna. Con Lozano l’effetto fu super

«Oggi sono andati in tribuna perché ieri hanno fatto delle gran passeggiate. Li ho portati perché è troppo facile stare a casa sul divano, sono venuti per stare con la squadra. Domani torneranno, senza rancori si va avanti». Così Gennaro Gattuso, nel post partita del vittoria contro il Bologna, ha giustificato la presenza in tribuna di Mario Rui e Faouzi Ghoulam che nell’allenamento di vigilia non avrebbero messo la giusta concentrazione e cattiveria agonistica. Si sa, l’allenatore del Napoli vuole che i suoi uomini siano sempre sul pezzo e non vuole che i ritmi vengano abbassati. E così i due terzini hanno guardato la partita ben incappucciati e seduti in tribuna, ma in ambiente napoletano circolano altre voci sui malumori dei due mancini. I due calciatori, infatti, non avrebbero preso con particolare allegria il fatto che Elseid Hysaj abbia conquistato il ruolo di “titolare” sulla fascia sinistra. Lui è un destro di piede, loro mancini puri e non gli va a genio di essere accantonati così.

PRECEDENTE LOZANO – A far ben sperare il Napoli, però, sarebbe l’ultimo precedente riguardante un calciatore punito da Gattuso. A febbraio, pochi minuti prima della partita di Champions contro il Barcellona, l’allenatore manda in tribuna Hirving Lozano. Il messicano è parso svogliato e poco incisivo in allenamento. Non merita di andare nemmeno in panchina. L’effetto sul Chucky fu però straordinario. Da quel momento, l’ex PSV ha cominciato a lavorare con costanza e dedizione diventando ora un’arma devastante per il Napoli. Si spera allora che il provvedimento di Gattuso nei confronti di Mario Rui e Ghoulam sortisca lo stesso effetto, che i calciatori si rimbocchino le maniche e dimostrino sul campo tutto il loro valore.