Napoli, Mendes propone Cristiano Ronaldo: stabilita la formula, resta il nodo ingaggio

Calciomercato Napoli: Jorge Mendes avrebbe proposto agli azzurri Cristiano Ronaldo, stabilita la formula ma resta il nodo ingaggio

Nella giornata di ieri sono rimbalzate nuovamente voci sul possibile approdo di Cristiano Ronaldo, in rotta con il Manchester United, al Napoli. Notizie che, come riportato da Il Mattino, non sarebbero da smentire, anzi. Jorge Mendes, il super procuratore del portoghese, avrebbe infatti proposto il cinque volte Pallone d’oro a De Laurentiis. Gli azzurri giocano la Champions League, requisito fondamentale per CR7 che non è intenzionato a lasciare la massima competizione europea.

Sarebbe anche già stata decisa la formula dell’ipotetico trasferimento: un prestito dal Manchester United, ma resterebbe ancora il nodo ingaggio. Cristiano Ronaldo vorrebbe almeno 8 milioni, cifra decisamente fuori budget per il Napoli. La suggestione resta, ma al momento i margini per chiudere la trattativa restano stretti.