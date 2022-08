Napoli, Meret può sprofondare con terzo portiere: nessuna offerta per lui

Con l’arrivo di Keylor Navas, Meret potrebbe sprofondare nelle gerarchie e finire come terzo portiere del Napoli

L’arrivo di Keylor Navas al Napoli sarebbe sempre più vicino. Un acquisto che manderebbe Alex Meret nel baratro. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, se dovesse concretizzarsi l’affare col portiere costaricano, l’estremo difensore friulano potrebbe finire in fondo alle gerarchie di Spalletti fino a diventare il terzo portiere.

Sirigu non è infatti arrivato per stare a guardare e Meret rischia così di entrare in tunnel buio della sua carriera. Le offerte non sono arrivate, con lo Spezia, l’Empoli e il Torino che si sono affacciati ma senza insistere. Così come all’estero dove si è mosso poco o nulla per l’ex Udinese che da campione d’Europa potrebbe finire come terzo portiere.