Napoli, Mertens: «Abbiamo dato tutto per vincere»

Dries Mertens ha parlato al termine della partita contro il Parma

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato della vittoria contro il Parma per 2 a 0; partita dove lo stesso belga ha segnato il gol che ha aperto le marcature.

«Giocare alle 12:30 è difficile, faceva caldo e il campo non era molto buono. Nella ripresa abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato bene anche nel primo tempo, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi. Nella ripresa il Parma era più stanco. E’ vero, Osimhen può fare la differenza. Ma anche gli altri che erano in panchina possono fare la differenza. Gattuso voleva vincere la prima. L’abbiamo fatto, dando tutto. Ci siamo allenati anche a mezzogiorno a Napoli per abituarci e non ci siamo lamentati. Questa è la mentalità che dobbiamo avere».