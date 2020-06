Mertens ha portato il Napoli in finale di Coppa Italia. Si sta però rivelando una stagione complicata per il belga in zona gol

Con un gol fondamentale, Mertens ha portato il Napoli in finale di Coppa Italia. Rete che, oltretutto, lo consacra come miglior marcatore della storia dei partenopei. Questa si sta però rivelando una stagione in cui Mertens ha qualche difficoltà di troppo in zona gol, con appena 6 reti in campionato.

Il belga, nei 90′, è molto meno pericoloso rispetto al passato. Totalizza appena 0.37 Expected Goals su azione, dato molto basso se paragonato ai 3 anni precedenti. Non era infatti mai sceso sotto lo 0.45, segno di una squadra che riusciva ad innescarlo meglio.