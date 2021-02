Dries Mertens resta in Belgio a curarsi dall’infortunio, salterà anche la Juventus

La caviglia è ancora dolorante per Dries Mertens che adesso vuole riprendersi al meglio dall’infortunio. L’attaccante del Napoli, come riportato da Il Mattino, è così rimasto in Belgio dove dovrebbe restare fino a venerdì quando dovrebbe fare ritorno in Italia. Niente Juventus quindi per lui.

Se il belga dovesse rientrare senza brutte sorprese, è possibile che Gattuso possa averlo a disposizione per il match d’Europa League contro il Granada di giovedì 18 febbraio.