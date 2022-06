Napoli, Mertens vuole il rinnovo, ma serve un confronto con De Laurentiis

Dries Mertens vuole rimanere al Napoli. Il belga cerca il rinnovo, ma per trovarlo serve un confronto con De Laurentiis

Il contratto di Dries Mertens scade domani. Il calciatore belga però, secondo quanto riportato dalla Repubblica, vuole rimanere a Napoli.

Per arrivare ad un accordo è necessario però un confronto con il presidente De Laurentiis, in questo momento in America. Al suo ritorno sarà necessario un incontro tra i due per chiarirsi e soprattutto per vedere se il calciatore accetterà la riduzione di stipendio.