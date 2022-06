Napoli, rilancio per Mertens: le richieste del giocatore

Il Napoli sta provando in tutti i modi a far rinnovare Mertens: De Laurentiis è andato al rilancio con il Belga che chiede qualcosa in più

Il Napoli sta provando in tutti i modi a far rinnovare Mertens: De Laurentiis è andato al rilancio con il Belga. Il patron azzurro ha offerto 2.5 milioni comprensivi di bonus per convincere Dries.

Secondo Il Roma, però, l’attaccante avrebbe chiesto una base di 2.5 con un milione come bonus alla firma del contratto. Le parti continuano a trattare senza trovare l’accordo.