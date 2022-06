Napoli, Bruscolotti: «Non va sfasciata l’ossatura della squadra»

L’ex calciatore del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato delle strategia di calciomercato della società azzurra

Giuseppe Bruscolotti, campione d’Italia con il Napoli nel 1987, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato che sta portando avanti la società azzurra.

OSSATURA – «A parer mio, non bisogna sfasciare l’ossatura della squadra anche perché Spalletti ha fatto capire di non essere d’accordo a perdere alcuni elementi centrali del suo progetto tattico. Ad esempio, credo abbia lasciato intuire che avrebbe voluto confermare Ospina. Magari non è stato possibile e se ne farà una ragione, ma è positivo che esprima le sue perplessità».

POTENZE DEL NORD – «Il Nord, quello potente, è tornato. Milan e Inter hanno menato le danze in questa stagione, la Juve non starà a guardare e bisognerà quindi reagire. Mi auguro che il Napoli si faccia trovare pronto, adesso è presto per dare giudizi».

ACQUISTI GIOVANI – «Sono ragazzi giovani, ne parlano tutti bene ma poi bisognerà vedere come andranno in un contesto in cui la pressione è tanta».