Napoli, Milik: il polacco si rende molto pericoloso, il dato

Milik è per distacco il giocatore più pericoloso del Napoli. Il polacco ha medie di Expected Goals molto elevate

Milik a Napoli è diventato una prima punta abbastanza classica, mentre all’Ajax era un ibrido che spesso partiva anche da una posizione defilata. Il polacco possiede letture di grande livello nell’area avversaria, si rende molto pericoloso.

In ogni stagione, infatti, mantiene dati molto elevati negli Expected Goals (xG). Nel corso di quest’anno, è a 0.73 xG su azione ogni 90′, mentre l’anno scorso era a 0.53. Anche se non sempre è un cecchino sottoporta, ha il merito di rendersi in media molto pericoloso nel corso della singola partita.