Napoli, Nino D’Angelo: «Mertens, all’estero, mai alla Juve»

Le parole del cantautore napoletano su Mertens: «Mi auguro che Dries continui la sua carriera all’estero come Koulibaly»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantautore napoletano, Nino D’Angelo, ha parlato dell’addio di Mertens. Di seguito le sue parole.

MERTENS JUVE – «Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di quella che ci ha arrecato Higuain. Dries si è professato figlio di questa città, a più riprese e per tanti anni: quindi mi auguro che possa continuare la sua carriera all’estero, come farà Koulibaly. Così avrà tutta la nostra riconoscenza. Proprio come Kalidou».