Napoli: oggi il secondo giro di tamponi, sabato il terzo e decisivo prelievo

Ieri il Napoli ha potuto tirare il primo sospiro di sollievo dopo il giro di tamponi negativo: oggi ci sarà il secondo prelievo

La negatività dell’intero gruppo Napoli, al primo tampone effettuato a circa 40 ore dalla fine della partita con il Genoa di domenica, fa tirare un sospiro di sollievo agli azzurri ma non dà tranquillità. L’esperienza maturata sul campo, oltre alle conoscenze, fanno concordare gli esperti sul fatto che il Covid-19 può rimanere in incubazione anche cinque giorni, e poi potrebbe essere anche non rilevato da un tampone nelle ulteriori 48/72 ore.

Per questo, come spiega La Gazzetta dello Sport, gli azzurri si sottoporranno oggi alle 12.30 a un secondo giro di tamponi. Domani questo giro potrà dare risultati un po’ più attendibili, ma anche quelli non definitivi sulle condizioni di salute del gruppo. Infatti un terzo tampone per tutto il gruppo squadra è stato già fissato per sabato mattina. Con il centro screening della Università Federico II, che ha garantito quei risultati in giornata in modo da consentire poi nella serata alla squadra di raggiungere Torino con un charter in piena sicurezza. Per poi giocare domenica sera contro la Juve.