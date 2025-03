Napoli, Oriali sulla corsa scudetto: «Le squadra che concorrono sono tre: Inter, Atalanta e Napoli. Inter e l’Atalanta hanno qualcosa in più...»

Il coordinatore dello staff tecnico del Napoli Lele Oriali ha parlato della corsa scudetto tra Napoli, Inter e Atalanta. Le parole

Il coordinatore dello staff tecnico del Napoli Gabriele Oriali ha rilasciato una lunga intervista a Radio Crc e, tra le tante cose, ha parlato della corsa scudetto tra Napoli, Inter e Atalanta. Le parole.

PAROLE – «Le squadra che concorrono per lo scudetto sono tre: Inter, Atalanta e Napoli. L’Inter e l’Atalanta erano le squadre che avevano qualcosa in più rispetto alle altre, anche rispetto a noi, poiché hanno un organico ampio e competitivo. L’Atalanta è ancora in corsa, nelle ultime nove giornate si giocherà il titolo. Durante la stagione sono venute a mancare squadre come Milan e Juventus. Credo che anche noi siamo in corsa per il titolo».

NAPOLI – «Quando siamo arrivati a Napoli abbiamo subito trovato un ambiente molto collaborativo. Siamo stati agevolati dal fatto che la squadra fosse reduce da una stagione negativa e i giocatori non vedessero l’ora di rilanciarsi e di ricominciare tutto da capo. I giocatori si sono messi a disposizione, hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto e lo hanno capito. Adesso stiamo vedendo i risultati».

LAVORO – «Quello che noi cerchiamo di trasmettere ai giocatori è che attraverso il lavoro, il sacrificio e il sudore si possono ottenere risultati importanti. I giocatori lo hanno fatto mettendosi a disposizione ma non hanno ancora rialzato la testa: lo faranno all’ultima giornata».