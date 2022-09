Napoli, dubbio Osimhen: Spalletti spera di averlo per il Liverpool

Osimhen tiene in apprensione Spalletti e il Napoli, il suo fastidio muscolare contro la Lazio lo tiene in dubbio contro il Liverpool

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà importante per il nigeriano per capire se sarà a disposizione o meno. Gli azzurri sperano di averlo per la super sfida del Maradona, in caso negativo pronto Simeone o Raspadori come punta.