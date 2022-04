Napoli, per lo scudetto i gol di Osimhen e Insigne

Il Napoli cerca i gol scudetto nella sua coppia Insigne Osimhen: il nigeriano torna dopo la squalifica, mentre il capitano ha nella viola una sua vittima

Il Napoli ha due partite al Maradona per cercare punti scudetto. La prima è quella di domani contro la Fiorentina, squadra in salute e che può nascondere tante insidie per la formazione di Spalletti.

Il tecnico azzurro vuole puntare ai gol scudetto di Osimhen e Insigne. Il nigeriano torna dopo la squalifica, ha smaltito l’infortuno che aveva messo in apprensione un’intera città e si appresta ad avere un posto da titolare. Per il capitano sarebbe il miglior modo per dirsi addio e nella Viola ha una delle sue vittime preferite con undici reti all’attivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.