Napoli Osimhen, si complica la situazione: occhi su Immobile, ma è incedibile. Gli azzurri si muovono sul mercato

Si complica l’affare tra il Lille e il Napoli per Victor Osimhen. Come riportato dal Corriere dello Sport il Liverpool si è inserito nella trattativa, dunque gli azzurri stanno cercando di ricucire lo strappo, anche se non sarà semplice.

L’alternativa sarebbe Ciro Immobile, ma l’attaccante della Lazio è praticamente incedibile. Gli azzurri, dunque, dovranno cercare altre alternative per la prossime sessione di mercato.