Napoli, per la difesa si pensa a Darmian e Vrsaljko

Nomi nuovi per la difesa del Napoli alla ricerca di uno o due terzini viste le condizioni di Ghoulam. Nelle ultime ore si parla di una possibile trattativa per Darmian e Vrsaljko, ma sono giocatori molto cercati sul mercato.

Il Napoli cerca uno o due terzini perché Ghoulam non convince visto il possibile nuovo infortunio al ginocchio che potrebbe tenere lontano dai campi di gioco.

La trattativa per Lainer va avanti da diversi giorni, ma nelle ultime ore si fanno sempre spazio due nomi per la difesa del Napoli, che potrebbero giocare sia a destra che a sinistra nella difesa partenopea.

Il primo nome che circola per il Napoli è Matteo Darmian, 28enne terzino del Manchester United e della Nazionale Italiana. Il difensore è cercato anche dalla Juventus, ma l’arrivo in bianconero di Cancelo ha rallentato la trattativa tra i bianconeri e il club inglese.

Altro nome accostato nelle ultime ore al Napoli è Sime Vrsaljko, ex terzino di Genoa e Sassuolo, attualmente all’Atletico Madrid e impegnato al Mondiale con la Croazia che affronterà l’Inghilterra in semifinale. Anche per Vrsaljko, cosi come per Darmian, una squadra italiana, l’Inter, è interessata al giocatore e ha già avviato le trattative con il club spagnolo.

Trattative difficili per entrambi i giocatori, ma a differenza del terzino Lainer, il Napoli potrebbe trovare un giocatore che può giocatore su entrambe le fasce senza alcun problema.