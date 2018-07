Vrsaljko dice sì all’Inter: ecco cosa manca per chiudere

Sime Vrsaljko, terzino dell’Atletico Madrid, avrebbe detto sì al trasferimento all’Inter. Manca però l’accordo con il club

E’ Sime Vrsaljko il primo obiettivo per la fascia destra dell’Inter. Il terzino destro croato vuole raggiungere Brozovic e Perisic in nerazzurro e ha già detto sì all’Inter. E’ questa l’indiscrezione del Corriere dello Sport: il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento e sarebbe contento di unirsi alla banda Spalletti. Il problema attuale però è legato all’Atletico Madrid che non sembra avere alcuna intenzione di cedere il giocatore alle condizioni messe sul tavolo dall’Inter.

I nerazzurri, come è noto, vorrebbero ingaggiare l’ex giocatore di Genoa e Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre l’Atletico Madrid propende per una soluzione con l’obbligo di riscatto. Al momento non c’è nemmeno l’accordo sulla valutazione del ragazzo: l’Inter ha offerto 20 milioni di euro, i Colchoneros ne pretendono 5 in più. Vrsaljko ha solo una possibilità di liberarsi in automatico dall’Atletico, ma a condizioni altamente proibitive: 80 milioni di clausola rescissoria, cifra impraticabile per l’Inter. I nerazzurri però, forti del sì del ragazzo, continueranno a battere questa pista. Il croato non è l’unico obiettivo: nel mirino restano i vari Zappacosta, Henrichs, Darmian, Florenzi e Vidal.