Gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Ghoulam che tiene in ansia il Napoli ed Ancelotti

L’infortunio di Ghoulam è stato uno dei trend della stagione calcistica 2017/2018. Il forte terzino algerino si infortunò al ginocchio nel match di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola e poi, a pochi giorni dal rientro, ha subito un altro infortunio che ha finito per chiudere con largo anticipo la sua stagione agonistica. Faouzi, nel mentre, ha lavorato duro per farsi trovare pronto in vista del ritiro estivo di Dimaro ma qualcosa sembra essere andata storta.

Radio Crc, infatti, fa sapere a riguardo che il calciatore si è affidato ad un preparatore atletico dell’NBA in questi giorni che sta trascorrendo a Miami. Durante un allenamento, però, il ginocchio operato si sarebbe gonfiato, spingendo Ghoulam a fermarsi. Il terzino sinistro si è messo, prontamente, in contatto con il Napoli e, dopo aver svolto la radiografia di rito, avrebbe inviato la stessa a Villa Stuart, per farla controllare dal dott. Mariani, medico che ha operato il calciatore algerino. Stando a Radio Marte, nelle prossime ore Faouzi sarà a Roma per farsi visitare e capirne di più. Il Napoli, nel frattempo, trattiene il fiato per paura di perdere ancora uno dei calciatori più importanti della rosa.