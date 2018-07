Calciomercato Juventus, lunedì nuovo incontro con Matteo Darmian

La Juventus lunedì incontrerà il terzino del Manchester United, Matteo Darmian.

La Juventus nonostante sia impegnata nella trattativa dell’anno, o forse del secolo, per portare a Torino Cristiano Ronaldo sta seguendo altre piste di rilievo. La dirigenza bianconera sta, difatti, pensando ad un rinforzo per la fascia nell’eventuale partenza di Alex Sandro seguito da varie società. La Vecchia Signora sta monitorando da settimane Matteo Darmian, profilo che piace molto a Massimiliano Allegri. Sul terzino del Manchester United c’è da battere la concorrenza dell’Inter che è in cerca di un laterale dopo la partenza di Joao Cancelo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, lunedì la Juventus incontrerà nuovamente Darmian per sondare il terreno e valutare le richieste del giocatore e dello United.