Napoli-Pescara a rischio, al San Paolo manca l’acqua calda

L’amichevole tra Napoli e Pescara in programma venerdì 11 settembre è a rischio: al San Paolo manca l’acqua calda

L’amichevole tra Napoli e Pescara in programma venerdì 11 settembre al San Paolo sarebbe a rischio. Come riporta Il Mattino i 19 impianti cittadini di proprietà comunali, recentemente messi a nuovo in virtù delle Universiadi, sono infatti inutilizzabili a causa della cessazione dell’attività di termogestione.

Lo stop è arrivato direttamente dal Tar, che in seguito ad un ricorso ricevuto, ha sospeso anche il servizio oltre al contratto. Il Comune sta cercando di affidarsi momentaneamente ad un soggetto terzo ma la questione appare piuttosto complessa.