Napoli, prenotato Zaccagni per 14 milioni: può sostituire Fabian Ruiz

Nuove conferme sul passaggio di Mattia Zaccagni al Napoli. Il trequartista del Verona è indicato come l’erede di Fabian Ruiz

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Mattia Zaccagni i sarebbe stato già prenotato dal Napoli in previsione di giugno. Repubblica inoltre aggiunge che l’acquisto del giocatore sarebbe già definito sulla base di 14 milioni di euro.

Il trequartista del Verona, infatti, sarebbe il principale candidato per sostituire Fabian Ruiz, il quale sembra destinato alla cessione viste le difficoltà nel rinnovare il proprio contratto.

Il Napoli per Zaccagni punta a ripetere quanto accaduto nella scorsa stagione per Amir Rrahmani, ovvero chiudere l’operazione nella sessione inverale per poi lasciare il giocatore in prestito sino al termine della stagione.