Napoli-PSG, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Napoli-PSG in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

La quarta giornata del Gruppo C di UEFA Champions League indicherà la principale candidata a staccare il pass per gli ottavi di finale assieme al Liverpool capolista. Dopo l’impresa sfiorata al «Parc des Princes» di Parigi, il Napoli può fare bottino pieno per allungare a +4 sul PSG e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo della Champions. Toccherà sfruttare al massimo l’«effetto San Paolo».

Napoli-PSG sarà visibile sulla piattaforma Sky, sui canali Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite e 384 del digitale terrestre). La gara sarà trasmessa anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso SkyGo.

Napoli-PSG

Competizione: UEFA Champions League

Quando: mercoledì 7 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Napoli-PSG: le probabili formazioni

Mister Ancelotti dovrebbe riproporre la stessa squadra vista a Parigi all’andata. Quindi Ospina tra i pali, Maksimovic terzino destro assieme ad Albiol, Koulibaly e Mario Rui a completare la difesa. Fabian Ruiz largo a sinistra con Allan, Hamsik e Callejon. Tandem d’attacco con Mertens ed Insigne.

Nel PSG in porta ci sarà Gigi Buffon, rispetto all’andata rientra anche Thiago Silva a guidare la difesa transalpina. In avanti, alle spalle di Cavani, il trio Mbappè-Neymar-Di Maria.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. All.: Ancelotti

PROBABILE FORMAZIONE PSG (4-2-3-1): Buffon; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappè, Neymar, Di Maria; Cavani. All.: Tuchel