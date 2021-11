Napoli, le novità sugli infortunati: tornano in tre

Il Napoli riabbraccia tre infortunati in vista del Verona. Il punto in casa campana

Spalletti ritrova tre giocatori che rientrano dagli infortuni e potranno esserci contro in Napoli–Verona. Nell’allenamento mattutino infatti hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne.

Ancora a parte, invece, in due. Manolas ha svolto un lavoro personalizzato in campo, mentre Malcuit si è allenato solamente in palestra. Entrambi quindi saranno ancora indisponibili.