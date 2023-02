Napoli, ritmo scudetto

Il Napoli viaggia a ritmo scudetto e ora si trova a più 18 dalle inseguitrici, continuando così la festa può arrivare a maggio

Gli azzurri non conoscono sconfitta e la squadra rema tutta dalla stessa parte per arrivare quanto prima all’obiettivo. Scudetto e la voglia di superare il record della Juve di 102 in campionato. Con questo ritmo la squadra di Spalletti potrebbe festeggiare il 3 maggio, lo scrive La Gazzetta dello Sport.