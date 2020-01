Napoli, vicino il ritorno di Koulibaly: la situazione

Napoli, potrebbe tornare già in campo nel posticipo di lunedì contro la Sampdoria: Koulibaly è pronto

Si avvicina il momento del ritorno il campo di Koulibaly. Il difensore del Napoli è infatti ai box da quaranta giorni per un infortunio muscolare rimediato nell’avvio di gara contro il Parma. Sicuramente questa è la peggior stagione dell’azzurro che ora in questi ultimi mesi di campionato vorrà riscattarsi.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport in estate quasi sicuramente sarà addio con il Napoli ma intanto c’ da rimettere sui binari giusti una stagione fin qui non molto positiva.