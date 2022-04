Napoli Roma, è la sfida dei numeri nove: Osimehn contro Abraham

Domani sera è tempo della sfida tra Napoli Roma: in palio punti pesanti e una sfida, quella tra Osimhen e Abraham

In palio punti pesanti domani sera tra Napoli e Roma al Maradona. Le due squadre si giocano la stagione in una partite che vale ore. Gli azzurri per restare agganciati a Milan e Inter, i giallorossi per rosicchiare qualche punto verso il quarto posto.

Spalletti e Mou possono contare sui loro punti di riferimento offensivi: Osimhen contro Abraham. Due attaccanti imprescindibili per i tecnici, al centro di un progetto e che a suon di gol stanno trascinando le rispettive formazioni. Sarà l’interessante sfida nella sfida in una serata che vedrà il tutto esaurito al Maradona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.