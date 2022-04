Roma, Abraham a un gol dal record. Ma il Bodo è anche una sua bestia nera

L’attaccante della Roma Abraham va a caccia del gol per agganciare Volk tra i migliori marcatori giallorossi al primo anno, ma c’è il Bodo

Tammy Abraham a caccia del gol. L’inglese non segna da tre partite, uno score in negativo che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non gli capitava dallo scorso autunno. Ma ora deve ritrovare la via della rete, gliene basta una per agganciare Volk in vetta alla classifica dei migliori al loro primo anno in giallorosso (24).

A Roma, però, arriva il Bodo/Glimt che, oltre a essere una maledizione per la squadra capitolina, è anche una bestia nera per l’attaccante inglese. Nelle tre occasioni stagionali in cui Abraham ha giocato contro i norvegesi, infatti, non ha mai segnato. Ma giovedì ci sarà anche la carica di un Olimpico strapieno a spingerlo verso il gol.