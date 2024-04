Fiorentina-Viktoria Plzen: i TOP e I FLOP

I voti, i TOP e i FLOP della sfida tra Fiorentina e Viktoria Plzen, valida per i quarti di Conference League

Vittoria sofferta, ottenuta con un gol per tempo ai supplementari, ma la Fiorentina ce l’ha fatta e ha piegato la resistenza del Viktoria Plzen. Ecco i migliori e i peggiori della squadra di Vincenzo Italiano.

I TOP – Menzione per Nico Gonzalez. Nel primo tempo il suo asse con Dodo funziona bene e contribuisce fortemente a mettere in crisi la difesa avversaria. Stanchissimo per quanto ha corso nei 90 minuti, ha la lucidità per andare a colpire all’inizio dell’extra-time. Un gol nato in area di rigore, da una mischia in seguito a un calcio d’angolo. Stavolta, l’impeccabile Jedlicka non può farci nulla e il suo pallone va a infilarsi sotto la traversa. Anche Biraghi, autore del 2-0, merita un plauso per la continuità delle sue iniziative.

I FLOP – Beltran stringe i denti per restare in campo dopo una botta, ma il suo contributo non risolve i dubbi se effettivamente sulla trequarti riesca a rendere al meglio. Non particolarmente brillante anche chi lo ha sostituito: Barak è apparso poco determinato, soprattutto quando non si è avventato su un pallone spizzato da Nico.