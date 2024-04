Fiorentina, Italiano: «Qualificazione meritata, ecco a chi la dedico..»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo la gara contro il Viktoria Plzen in Conference League

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Viktoria Plzen, match di ritorno dei quarti di Conference League terminato 2-0.

PARTITA – «Abbiamo aggredito bene la partita, pensavo fosse stregata anche questa. Abbiamo fatto il primo, poi il secondo, sfruttando la superiorità numerica. Qualificazione meritata, siamo per il secondo anno consecutivo in semifinale in Conference League. Abbiamo preparato andata e ritorno in modo diverso. Il Plzen in casa non prende goal e riparte velocemente, ma siamo stati bravi a non prendere goal. I ragazzi sono felici, giochiamo ogni tre giorni, la fatica si fa sentire».

DEDICA – «Dedichiamo la qualificazione alla famiglia Barone».