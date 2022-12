Napoli, Sabatini: «Kvara è una locomotiva. una volta presi un georgiano, ma...»

Le parole di Walter Sabatini su Kvaratskhelia: «É una locomotiva rivoluzionaria. una volta presi un georgiano: forte, ma co****ne»

Walter Sabatini è intervenuto nella diretta Twitch di Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole su Kvaratskhelia, rivelazione del Napoli, e su un vecchio affare chiuso una volta con un giocatore georgiano.

«Io l’ho preso un giocatore in Georgia anni fa, era molto forte ma un po’ coglione: Mchedlidze. Fece gol a Torino con la Juve all’esordio col Palermo, e vincemmo. Kvara è una locomotiva di Guccini, rivoluzionaria. Quando lui parte fa le rivoluzioni. Quanto vale? Non vale niente. Perché non lo venderanno. Anche Kim mi ha stupito molto. In generale la campagna acquisti del Napoli è più che lodevole».